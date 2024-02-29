Новая Зеландия ввела новые санкции против России

Власти Новой Зеландии ввели новые санкции против РФ из-за конфликта на Украине

Власти Новой Зеландии ввели новые санкции против России из-за конфликта на Украине. Об этом говорится в заявлении на сайте новозеландского министерства иностранных дел и торговли.

«Санкции вводятся против 45 физических и 16 юридических лиц, оказывающих материальную или стратегическую поддержку России, позволяя уклоняться от санкций или содействуя закупкам и передаче военной техники для использования Россией против Украины», — говорится в заявлении.