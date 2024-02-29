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18:34, 29 февраля 2024Спорт

Появились подробности о задержании осужденного легионера «Спартака» в Дубае

Футболист «Спартака» Промес задержан и находится в отделении полиции в Дубае

Фото: Stupnikov Alexander / Globallookpress.com

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес, заочно осужденный в Амстердаме за перевозку наркотиков, находится в отделении полиции ОАЭ. Об этом стало известно Telegram-каналу Baza.

По информации источника, футболист был задержан на погранконтроле в аэропорту Аль-Мактум в Дубае и уже несколько часов находится в отделении полиции. Отмечается, что вместе с ним остались сотрудники службы безопасности «Спартака». Причина задержания пока неизвестна. По информации «Спорт-Экспресса», Промес вылетит из Дубая отдельно от команды позднее 29 февраля.

Ранее 29 февраля стало известно, что легионера не пустили в самолет из Дубая в Москву, куда он направлялся со сборов с красно-белыми. При этом отмечалось, что произошедшее не связано с уголовными делами в Нидерландах.

14 февраля суд Амстердама заочно приговорил Промеса к шести годам лишения свободы. По версии следствия, в 2019 году игрок был замешан в транспортировке крупной партии кокаина, принадлежавшей суринамскому наркоторговцу Питу Уортелу.

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      Анастасия Борисова
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