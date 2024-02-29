Путин пообещал налоговые вычеты сдавшим нормативы ГТО

Путин заявил о введении налоговых вычетов для сдавших нормативы ГТО с 2025 года

Со следующего года в России налоговые вычеты смогут получить те, кто на плановой основе проходит диспансеризацию и сдает нормативы ГТО («Готов к труду и обороне», физкультурно-спортивный комплекс). Об этом в послании Федеральному собранию, которое транслируется в Telegram-канале Кремля, заявил президент страны Владимир Путин.

Свое обещание глава государства сопроводил народной присказкой «бросай пить — вставай на лыжи». Также он анонсировал рост до 2,8 тысячи рублей в месяц налогового вычета на второго ребенка и до 6 тысяч — на третьего и каждого последующего. Размер годового дохода тех, кому полагается вычет, увеличится с 350 тысяч до 450 тысяч рублей.

Также Путин пообещал к 2030 году увеличить МРОТ в два раза, до 35 тысяч рублей, и снизить уровень бедности до 7 процентов.

Вместе с тем президент и кандидат в президенты призвал продумать более справедливое распределение налогового бремени в сторону граждан с высокими корпоративными и личными доходами.