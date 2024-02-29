Российский хоккеист заступился за соотечественника и устроил драку в НХЛ

Воронков заступился за Проворова и устроил драку с канадцем Кайлли в матче НХЛ

Российский форвард «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрий Воронков устроил драку в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Рейнджерс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Инцидент произошел в третьем периоде. Игрок «Рейнджерс» Уилл Кайлли провел силовой прием у борта против защитника «Коламбуса» Ивана Проворова. Находившийся рядом Воронков заступился за соотечественника и нанес несколько ударов канадцу.

В драку пришлось вмешаться судьям. В результате Воронков и Кайлли были наказаны пятиминутными штрафами.

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «Рейнджерс». Лучшим игроком матча был признан российский форвард Артемий Панарин, который в составе победителей отметился дублем и результативной передачей.