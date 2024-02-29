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11:39, 29 февраля 2024Спорт

Российский хоккеист заступился за соотечественника и устроил драку в НХЛ

Воронков заступился за Проворова и устроил драку с канадцем Кайлли в матче НХЛ
Дмитрий Воронков (справа)

Дмитрий Воронков (справа). Фото: Russell LaBounty / USA TODAY Sports / Reuters

Российский форвард «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрий Воронков устроил драку в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Рейнджерс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Инцидент произошел в третьем периоде. Игрок «Рейнджерс» Уилл Кайлли провел силовой прием у борта против защитника «Коламбуса» Ивана Проворова. Находившийся рядом Воронков заступился за соотечественника и нанес несколько ударов канадцу.

В драку пришлось вмешаться судьям. В результате Воронков и Кайлли были наказаны пятиминутными штрафами.

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «Рейнджерс». Лучшим игроком матча был признан российский форвард Артемий Панарин, который в составе победителей отметился дублем и результативной передачей.

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      Дарья Коршунова
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