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НХЛ - регулярный чемпионат
09:26, 29 февраля 2024Спорт

Панарин стал первой звездой матча в НХЛ

Форвард «Рейнджерс» Панарин стал первой звездой матча против Коламбуса в НХЛ

Фото: Brad Penner / USA TODAY Sports / Reuters

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин стал первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Коламбус Блю Джекетс». Об этом сообщается на сайте лиги.

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «Рейнджерс». Панарин отметился дублем и результативной передачей.

Панарин — третий игрок в истории «Рейнджерс», набравший в как минимум четырех сезонах по 80 очков. На счету россиянина в текущем розыгрыше 82 очка (35 голов и 47 пасов) в 60 матчах.

17 февраля у Панарина и его жены Алисы Знарок родился второй сын. В январе 2023 года сообщалось о рождении первого ребенка семьи — сына Луки.

Панарин выступает за «Рейнджерс» с 2019 года. Контракт 32-летнего россиянина с клубом на общую сумму 81,5 миллиона долларов рассчитан до 2026 года.

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      Дарья Коршунова
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