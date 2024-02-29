Панарин стал первой звездой матча в НХЛ

Форвард «Рейнджерс» Панарин стал первой звездой матча против Коламбуса в НХЛ

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин стал первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Коламбус Блю Джекетс». Об этом сообщается на сайте лиги.

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «Рейнджерс». Панарин отметился дублем и результативной передачей.

Панарин — третий игрок в истории «Рейнджерс», набравший в как минимум четырех сезонах по 80 очков. На счету россиянина в текущем розыгрыше 82 очка (35 голов и 47 пасов) в 60 матчах.

17 февраля у Панарина и его жены Алисы Знарок родился второй сын. В январе 2023 года сообщалось о рождении первого ребенка семьи — сына Луки.

Панарин выступает за «Рейнджерс» с 2019 года. Контракт 32-летнего россиянина с клубом на общую сумму 81,5 миллиона долларов рассчитан до 2026 года.