У Артемия Панарина и Алисы Знарок родился второй сын

У российского хоккеиста Артемия Панарина и Алисы Знарок родился второй сын

У российского хоккеиста «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина и его жены Алисы Знарок родился второй сын. Об этом сообщил «Матч ТВ».

Отмечается, что мать и новорожденный чувствуют себя хорошо. В январе 2023 года стало известно о рождении первого ребенка в семье Панариных — сына Луки.

В нынешнем сезоне Панарин принял участие в 54 матчах в составе «Рейнджерс», у него на счету 71 очко — 31 шайба и 40 результативных передач. Контракт 32-летнего россиянина с клубом на общую сумму 81,5 миллиона долларов рассчитан до 2026 года.

27 января Артемий Панарин установил рекорд «Рейнджерс», став первым хоккеистом в истории клуба, который провел не менее двух сезонов с результативностью в 60 очков за 43 матча или меньше с начала регулярного чемпионата.