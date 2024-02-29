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15:06, 29 февраля 2024Россия

Шойгу прокомментировал озвученные на Западе «глупости» о России

Шойгу назвал глупостями заявления Запада о России и ядерном оружии

Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал ряд сделанных в последнее время на Западе высказываний о России. В ходе общения с представителями СМИ он назвал озвученные заявления глупостями, передает ТАСС.

Ранее в США разгорелась полемика после сообщения ABS News о якобы имеющемся у России желании разместить ядерное оружие в космосе. Затем президент Франции Эммануэль Макрон не исключил отправки войск стран Евросоюза на Украину.

По мнению Шойгу, западные деятели чрезмерно увлекаются формулировкой резонансных заявлений. «У них, по-моему, так: утром встал, посмотрел, "чего бы мне такого сегодня брякнуть?"», — пояснил он.

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Российское ядерное оружие не должно представлять для Запада угрозу самим фактом своего существования, продолжил глава Минобороны. «Это должно привлекать внимание, потому что с нами лучше не связываться», — подчеркнул Шойгу.

29 февраля в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин сообщил о поставке в войска первых серийных ракетных комплексов «Сармат». Глава государства пообещал в скором времени продемонстрировать их в районах базирования.

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      Алан Босиков
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