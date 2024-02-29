Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
10:04, 29 февраля 2024Экономика

В России исключили введение запрета на поставки дизеля за рубеж

Новак: правительство не планирует вводить запрет на экспорт дизельного топлива

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

В России исключили введение запрета на поставки за рубеж дизельного топлива. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, его слова приводит РИА Новости.

«Такой меры не рассматривается», — сообщил заместитель председателя правительства в ответ на вопрос журналистов о планах ограничения экспорта дизтоплива наряду с запретом на поставки бензина. Он напомнил, что дизель используют сельхозпроизводители, однако в аграрной отрасли ситуация стабильная.

«На дизельное топливо запрета не было установлено, потому что дизеля производится в стране в два раза больше по сравнению с потреблением», — сказал Новак. Вице-премьер также отметил, что Минэнерго и Минсельхоз ежегодно подписывают график поставок топлива аграриям по заявкам регионов.

Материалы по теме:
Россияне жалуются на дефицит бензина. Почему топлива не хватает, а цены на него растут?
Россияне жалуются на дефицит бензина.Почему топлива не хватает, а цены на него растут?
19 сентября 2023
Россия прожила год с потолком цен на нефть, но США хотят усилить ограничения. Как это повлияет на мировую экономику?
Россия прожила год с потолком цен на нефть, но США хотят усилить ограничения. Как это повлияет на мировую экономику?
9 января 2024

Ранее стало известно, что правительство России с 1 марта планирует на полгода ввести запрет на экспорт бензина. Также кабмин принял решение увеличить норматив продаж дизеля на бирже до 16 процентов.

По словам эксперта Финансового университета при Правительстве РФ, ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, подобные ограничения необходимы во избежание роста цен на топливо. «Это попытка предотвратить возникновение дефицита, а не погасить, как это было в предыдущий раз осенью», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
      Влада Горячева
      Обсудить
      Последние новости

      В России решили отвязать внутренние цены на товары от мировых. Что это изменит?

      Красное море оказалось на грани катастрофы из-за действий хуситов

      В России заявили об эффективности меры по обязательной продаже валютной выручки

      В России прокомментировали немецкий сценарий нападения Москвы на НАТО

      Работники банка выиграли по 2,5 миллиона рублей благодаря мифическому змею

      Под Москвой рабочего раздавила бухта с металлом

      В России исключили введение запрета на поставки дизеля за рубеж

      Путин направил соболезнования родным бывшего премьера СССР Рыжкова

      Женщины массово захотели отметить 8 Марта в двух российских городах

      Микропластик обнаружили в неожиданном месте Земли

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше