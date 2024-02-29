В России исключили введение запрета на поставки дизеля за рубеж

Новак: правительство не планирует вводить запрет на экспорт дизельного топлива

В России исключили введение запрета на поставки за рубеж дизельного топлива. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, его слова приводит РИА Новости.

«Такой меры не рассматривается», — сообщил заместитель председателя правительства в ответ на вопрос журналистов о планах ограничения экспорта дизтоплива наряду с запретом на поставки бензина. Он напомнил, что дизель используют сельхозпроизводители, однако в аграрной отрасли ситуация стабильная.

«На дизельное топливо запрета не было установлено, потому что дизеля производится в стране в два раза больше по сравнению с потреблением», — сказал Новак. Вице-премьер также отметил, что Минэнерго и Минсельхоз ежегодно подписывают график поставок топлива аграриям по заявкам регионов.

Ранее стало известно, что правительство России с 1 марта планирует на полгода ввести запрет на экспорт бензина. Также кабмин принял решение увеличить норматив продаж дизеля на бирже до 16 процентов.

По словам эксперта Финансового университета при Правительстве РФ, ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, подобные ограничения необходимы во избежание роста цен на топливо. «Это попытка предотвратить возникновение дефицита, а не погасить, как это было в предыдущий раз осенью», — сказал он.