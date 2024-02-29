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10:21, 29 февраля 2024Россия

В Совфеде сделали четыре вывода из отказа США отправлять войска на Украину

Сенатор Пушков сделал четыре вывода из отказа США отправлять войска на Украину

Фото: Reuters

Из отказа США отправлять войска на Украину можно сделать четыре вывода, считает член Комитета Совфеда, сенатор Алексей Пушков. Об этом он написал в Telegram.

28 февраля руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер исключил отправку американских военных инструкторов на Украину.

В первую очередь Пушков отметил, что Вашингтон не заинтересован в эскалации на Украине. В качестве второго вывода политик указал на желание США поддерживать «войну средней интенсивности».

Сенатор добавил, что официальная отправка в зону конфликта войск НАТО изменит характер боевых действий и станет «самым большим шагом к эскалации». В заключение Пушков указал, что открыто выступившие на стороне Киева западные страны таким образом подставят США под лозунгом единства Запада. Это привело бы американские власти к зависимости от европейских политиков, заключил он.

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что войска стран ЕС могут отправиться на Украину. В Кремле заявили, что это неминуемо привет к столкновению НАТО с Россией.

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      Алан Босиков
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