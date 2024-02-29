В Совфеде сделали четыре вывода из отказа США отправлять войска на Украину

Сенатор Пушков сделал четыре вывода из отказа США отправлять войска на Украину

Из отказа США отправлять войска на Украину можно сделать четыре вывода, считает член Комитета Совфеда, сенатор Алексей Пушков. Об этом он написал в Telegram.

28 февраля руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер исключил отправку американских военных инструкторов на Украину.

В первую очередь Пушков отметил, что Вашингтон не заинтересован в эскалации на Украине. В качестве второго вывода политик указал на желание США поддерживать «войну средней интенсивности».

Сенатор добавил, что официальная отправка в зону конфликта войск НАТО изменит характер боевых действий и станет «самым большим шагом к эскалации». В заключение Пушков указал, что открыто выступившие на стороне Киева западные страны таким образом подставят США под лозунгом единства Запада. Это привело бы американские власти к зависимости от европейских политиков, заключил он.

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что войска стран ЕС могут отправиться на Украину. В Кремле заявили, что это неминуемо привет к столкновению НАТО с Россией.