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19:47, 1 марта 2024Спорт

Легионера «Спартака» отпустили из-под стражи в Дубае

Футболиста «Спартака» Квинси Промеса отпустили из-под стражи в Дубае
Квинси Промес

Квинси Промес. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса отпустили из-под стражи в Дубае. Об этом стало известно Sport24.

По информации источника, в настоящий момент легионер «Спартака» покинул полицейский участок в ОАЭ. При этом сроки возвращения футболиста в Россию не уточняются.

29 февраля Промес был задержан на погранконтроле в аэропорту Аль-Мактум в Дубае. Голландца доставили в отделение полиции, его сопровождали сотрудники службы безопасности красно-белых.

14 февраля суд Амстердама заочно приговорил Промеса к шести годам лишения свободы. По версии следствия, в 2019 году игрок был замешан в транспортировке крупной партии кокаина, принадлежавшей суринамскому наркоторговцу Питу Уортелу. После оглашения приговора вингера объявили в международный розыск.

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      Анастасия Борисова
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