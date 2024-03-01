Министр спорта заступился за желающих выступить на Олимпиаде россиян

Министр спорта Матыцин заступился за желающих выступить на Олимпиаде россиян

Министр спорта России Олег Матыцин заступился за представителей страны, которые хотят выступить на летних Олимпийских играх-2024 в Париже. Его слова приводит ТАСС.

По его мнению, участвующие в отборе на Игры атлеты являются достоянием страны, и к ним нужно относиться с уважением. «Принимая решение об участии в этих соревнованиях, я думаю, нельзя включать политический накал и в обсуждении, и в принятии решений со стороны спортсменов и тренеров», — добавил Матыцин.

25 февраля Игорь Левитин, помощник президента России Владимира Путина, заявил, что глава государства поручил Министерству спорта и Олимпийскому комитету (ОКР) сформировать предложения по участию российских атлетов в Олимпиаде-2024 в Париже. «Необходимо определиться по каждой федерации, на каких условиях они будут участвовать в Олимпийских играх и какие декларации будут предписаны им для участия в Олимпиаде», — рассказал Левитин.

В декабре 2023-го Международный олимпийский комитет (МОК) решил допустить россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Они смогут принять участие в турнире в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом на Игры-2024 не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.