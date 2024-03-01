Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Александр Бублик
Сегодня
16:00 (Мск)
Андрей Рублёв
Дубай (м)
Авангард
Сегодня
16:30 (Мск)
Лада
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/8 финала. 1-й матч
Металлург Мг
Сегодня
17:00 (Мск)
Амур
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/8 финала. 1-й матч
Ростов
Сегодня
19:00 (Мск)
Крылья Советов
МИР Российская Премьер-лига|19-й тур
СКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Торпедо
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/8 финала. 1-й матч
Фрайбург
Сегодня
22:30 (Мск)
Бавария
Германия - Бундеслига|24-й тур
Лацио
Сегодня
22:45 (Мск)
Милан
Италия - Серия А|27-й тур
Монако
Сегодня
23:00 (Мск)
ПСЖ
Франция - Лига 1|24-й тур
11:22, 1 марта 2024Спорт

Министр спорта заступился за желающих выступить на Олимпиаде россиян

Министр спорта Матыцин заступился за желающих выступить на Олимпиаде россиян

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Министр спорта России Олег Матыцин заступился за представителей страны, которые хотят выступить на летних Олимпийских играх-2024 в Париже. Его слова приводит ТАСС.

По его мнению, участвующие в отборе на Игры атлеты являются достоянием страны, и к ним нужно относиться с уважением. «Принимая решение об участии в этих соревнованиях, я думаю, нельзя включать политический накал и в обсуждении, и в принятии решений со стороны спортсменов и тренеров», — добавил Матыцин.

25 февраля Игорь Левитин, помощник президента России Владимира Путина, заявил, что глава государства поручил Министерству спорта и Олимпийскому комитету (ОКР) сформировать предложения по участию российских атлетов в Олимпиаде-2024 в Париже. «Необходимо определиться по каждой федерации, на каких условиях они будут участвовать в Олимпийских играх и какие декларации будут предписаны им для участия в Олимпиаде», — рассказал Левитин.

В декабре 2023-го Международный олимпийский комитет (МОК) решил допустить россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Они смогут принять участие в турнире в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом на Игры-2024 не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      «Проспал наших и решил весь исход битвы». Российский военный раскрыл подробности прорыва обороны ВСУ в Авдеевке

      Задержание ФСБ передававшего информацию СБУ иностранца попало на видео

      Австралия ввела дополнительные санкции против России из-за Навального

      Стало известно местонахождение задержанного в Дубае футболиста «Спартака»

      Захарова отреагировала на аудиозапись с обсуждением ударов по Крымскому мосту

      В Госдуме предостерегли «наследников вермахта» от атаки на Крымский мост

      Володин заявил об обязанности ФРГ ответить за обсуждение атак на Крымский мост

      Пассажирский самолет подал сигнал тревоги из-за трещины на лобовом стекле

      Санду отреагировала на слухи о присоединении Приднестровья к России

      Бари Алибасова выписали из больницы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше