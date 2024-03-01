Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:51, 1 марта 2024Бывший СССР

На Украине заявили об отчаянном положении

Полковник ВСУ Селезнев заявил об отчаянном положении из-за дисбаланса ресурсов

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Украина находится в отчаянии из-за дисбаланса ресурсов в пользу России, который позволит ей занять все новые территории. Об этом в интервью YouTube-каналу «Фабрика новостей» заявил экс-глава пресс-службы генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковник Владислав Селезнев, передает РИА Новости.

По его словам, речь идет обо всей территории Херсонской области, Запорожье, ДНР и ЛНР. Селезнев отметил, что Российская армия не оставила ВСУ другого выхода, кроме как перейти в стратегическую оборону. Однако и возможность обороняться, считает он, полностью зависит от соотношения ресурсов.

«Cейчас мы находимся в состоянии грусти и отчаяния, потому что слышим очень много обнадеживающих заявлений от наших западных партнеров, но не видим достаточных поставок оружия, военной техники, боеприпасов», — добавил Селезнев.

Ранее глава Минфина Украины Сергей Марченко заявил, что каждый месяц Киеву от Запада требуется до трех миллиардов долларов финансовой помощи. Он пояснил, что эта сумма жизненно необходима для обеспечения социальных расходов.

26 февраля The Guardian подсчитал, что Европе необходимо отправлять примерно десять процентов расходов на оборону для помощи Украине ради победы страны в конфликте с Россией. Кроме того, отмечает издание, что если США не продолжат предоставлять Украине военную помощь, то этот показатель для европейских стран возрастет до 20 процентов.

Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В США порассуждали о прямом военном конфликте НАТО с Россией. Какое условие Пентагон выдвинул для сохранения мира?

      Раскрыта преступная группа из числа преподавателей военно-космической академии

      На Украине подготовят набор в женский батальон

      Лавров прибыл в Турцию

      Племянницу Ле Пен облили пивом на сельхозвыставке в Париже

      Венгрия захотела направить деньги в Африку вместо Украины

      Сержант полиции завалила 16-летнего преступника письмами сексуального характера

      Женщинам назвали один важный секрет интимной гигиены

      На Украине заявили об отчаянном положении

      Бой на дубинах голой девушки и одетой женщины попал на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше