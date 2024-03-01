На Украине заявили об отчаянном положении

Полковник ВСУ Селезнев заявил об отчаянном положении из-за дисбаланса ресурсов

Украина находится в отчаянии из-за дисбаланса ресурсов в пользу России, который позволит ей занять все новые территории. Об этом в интервью YouTube-каналу «Фабрика новостей» заявил экс-глава пресс-службы генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковник Владислав Селезнев, передает РИА Новости.

По его словам, речь идет обо всей территории Херсонской области, Запорожье, ДНР и ЛНР. Селезнев отметил, что Российская армия не оставила ВСУ другого выхода, кроме как перейти в стратегическую оборону. Однако и возможность обороняться, считает он, полностью зависит от соотношения ресурсов.

«Cейчас мы находимся в состоянии грусти и отчаяния, потому что слышим очень много обнадеживающих заявлений от наших западных партнеров, но не видим достаточных поставок оружия, военной техники, боеприпасов», — добавил Селезнев.

Ранее глава Минфина Украины Сергей Марченко заявил, что каждый месяц Киеву от Запада требуется до трех миллиардов долларов финансовой помощи. Он пояснил, что эта сумма жизненно необходима для обеспечения социальных расходов.

26 февраля The Guardian подсчитал, что Европе необходимо отправлять примерно десять процентов расходов на оборону для помощи Украине ради победы страны в конфликте с Россией. Кроме того, отмечает издание, что если США не продолжат предоставлять Украине военную помощь, то этот показатель для европейских стран возрастет до 20 процентов.