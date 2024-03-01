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18:58, 1 марта 2024Спорт

Назван способ избавиться от живота за 15 минут в день

Фото: Undrey / Shutterstock / Fotodom

Журналисты Men Today назвали способ избавиться от живота за 15 минут в день. Об этом сообщается в материале издания.

Для начала рекомендовано делать классические скручивания, то есть подъемы туловища. Затем стоит перейти к подъемам ног из положения лежа, отведению ног в сторону и планке. Последним нужно выполнять склепку, при которой одновременно необходимо поднимать ноги и туловище.

Отмечается, что нужно делать от одного до трех подходов по 15-30 секунд. Упражнения станут полезными в укреплении мышц кора и создании более подтянутого торса.

9 февраля фитнес-тренер Артем Опальницкий рассказал об эффективном упражнении для мышц пресса. Специалист посоветовал обратить внимание на «горизонтальную планку по Стюарту Макгилу».

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      Анастасия Борисова
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