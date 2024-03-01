Назван способ прокачать все мышцы дома

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала способ прокачать все мышцы дома. Ее слова приводит Men Today.

Для начала эксперт рекомендовала мужчинам делать планку с прыжком, затем обратные скручивания. Следующим упражнением станут выпады с прыжками. Для этого нужно встать ровно, ноги поставить на ширине плеч, а руки согнуть, как при беге. Затем необходимо сделать выпад правой ногой вперед, выпрыгнуть вверх и поменять положение ног так, чтобы левая оказалась впереди.

Далее Ротач посоветовала отжимания с хлопками, приседания, планку и подтягивания. Закончить тренировку стоит упражнением супермен. Для этого нужно лечь на пол, вытянув ноги и руки. Затем необходимо поднять руки и ноги на 15-20 сантиметров от пола.

В октябре 2023 года фитнесс-тренер Ольга Даришова назвала лучшие упражнения, которые подходят молодым людям в возрасте до 25 лет, желающим быстро похудеть. Тренер также посоветовала начинающим спортсменам постепенно включать в регулярные тренировки силовые упражнения, бег и плавание.