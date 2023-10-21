Фитнес-тренер назвала лучшие упражнения для желающих похудеть молодых людей

Тренер Даришова назвала подтягивания и выпады лучшими упражнениями для молодежи

Фитнесс-тренер Ольга Даришова назвала лучшие упражнения, которые подходят молодым людям в возрасте до 25 лет, желающим быстро похудеть. Об этом сообщают «Кубанские Новости».

Она отметила, что людям из этой категории нужно сделать акцент в питании на белковую пищу, а также составить план тренировок, в которых будет предусмотрена нагрузка на все группы мышц. «Особенно эффективно удаляют жир с тела приседания, отжимания, подтягивания на перекладине и выпады. Но только при условии, что спорт есть в жизни молодого человека три раза в неделю. Если меньше, то похудеть удастся, но не очень быстро», — заявила Даришова.

Тренер также посоветовала начинающим спортсменам постепенно включать в регулярные тренировки силовые упражнения, бег и плавание. «При таком комплексном подходе уже через месяц можно заметить результат, даже не снимая майку», — отметила Даришова.

19 октября журналисты Men Today назвали идеальный комплекс упражнений для мужчин после 40 лет. По информации издания, идеальным занятием для мужчин станет бег, который можно заменить прыжками со скакалкой в течение пяти-семи минут. Следующими упражнениями станут отжимания и жим гантелей лежа, при которых можно проработать мышцы груди и рук.