Назван идеальный комплекс упражнений для мужчин после 40 лет

Журналисты Men Today назвали идеальный комплекс упражнений для мужчин после 40 лет. Материал доступен на сайте издания.

По информации издания, идеальным занятием для мужчин станет бег, который можно заменить прыжками со скакалкой в течение пяти-семи минут. Следующими упражнениями станут отжимания и жим гантелей лежа, при которых может проработать мышцы груди и рук.

Следующими идут приседания без веса, выпады с гантелями и выпады в стороны. Для появления кубиков на прессе журналисты посоветовали выполнять скручивания. Последним упражнением станет подъем ног лежа, который поспособствует укреплению мышц живота.

23 сентября фитнес-тренер Егор Ходырев рассказал о пользе йоги для пожилых людей. По словам Ходырева, зрелый возраст — идеальное время для того, чтобы начать заниматься йогой. Специалист предложил выполнять позу горы, кошки-коровы, уттанасану и позу воина.