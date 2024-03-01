В российском городе владельцы квартиры захватили этаж в доме

В Омске собственники квартиры захватили этаж в доме

Омичи незаконно захватили этаж дома. Хозяева квартиры провели несогласованную перепланировку в подъезде, сообщает пресс-служба местного управления судебных приставов.

Собственники без согласия соседей присоединили жилплощадь к техническому этажу с помощью лестницы. Из-за трудностей с обслуживанием общедомового помещения представители ТСЖ обратились в суд. Иск на владельцев жилья эффекта не возымел. Демонтировать незаконные перекрытия горожан вынудили приставы. Кроме того, собственников обязали возместить ТСЖ судебные расходы.

Ранее жительница московского района Некрасовка захотела изолироваться от соседей по этажу, поставив в приквартирном холле отдельную перегородку. В Мосжилинспекции конструкцию признали незаконной. Другая москвичка из района Тушино также решилась на несогласованную перепланировку ради увеличения жилплощади. Женщина сделала проем в несущей стене и присоединила к квартире колясочную. А собственница жилья на юге столицы захватила часть общего коридора. Две квартиры, размещенные на одной лестничной площадке, москвичка решила объединить в одну четырехкомнатную.