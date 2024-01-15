Россиянка захватила часть подъезда и разозлила соседей

Жительница Москвы захотела отгородиться от соседей по этажу и разозлила их

Жительница Москвы захотела отгородиться от соседей по этажу и разозлила их. Владельцам других квартир не понравилась самовольная перегородка в приквартирном холле, пишет РИА Новости.

Речь идет о доме на улице Вертолетчиков в районе Некрасовка. Одна из собственниц поставила себе там отдельную перегородку с дверью. Приехавшие после жалоб сотрудники Мосжилинспекции осмотрели помещение и выявили незаконную перепланировку холла. По словам инспекторов, женщина незаконно захватила часть пространства общего пользования и перекрыла доступ к пожарному шкафу.

«Ни решения общего собрания по вопросу отчуждения или передачи в личное пользование части общедомового имущества, ни разрешительной документации на проведение работ у нее не оказалось. Управляющая организация при этом бездействовала», — рассказали в ведомстве.

Мосжилинспекция привлекла управляющую организацию и должностное лицо, ответственных за содержание общедомового имущества, к административной ответственности и потребовала устранить нарушение.

Ранее житель московского района Раменки сделал незаконную перепланировку и изменил внешний облик фасада дома. Такой ремонт разозлил соседей, которые пожаловались в Мосжилинспекцию. В итоге собственника проблемной квартиры попросили вернуть помещение в прежний вид и привлекли к административной ответственности.