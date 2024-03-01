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04:30, 1 марта 2024Наука и техника

Опубликовано первое изображение российской мини-РСЗО

Новейшую мини-РСЗО на шасси «Тигра» заметили на фотографиях Минобороны

Кадр: Минобороны России

Новейшую реактивную систему залпового огня (РСЗО) на шасси бронеавтомобиля «Тигр» заметили на фотографиях Минобороны России. Первое изображение мини-РСЗО опубликовали на сайте оборонного ведомства.

На фотографиях, сделанных в ходе проверки выполнения гособоронзаказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса в Тульской области министром обороны России Сергеем Шойгу, виден «Тигр» с направляющими для реактивных снарядов.

Судя по фотографии, базовая машина сохранила два ряда сидений, а грузовой отсек получил блок направляющих вместо крыши. На блоке можно заметить минимум три ряда направляющих, вмещающих по десять ракет. Подобные системы используют неуправляемые авиационные ракеты С-8 калибра 80 миллиметров.

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      Даниил Иринин
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