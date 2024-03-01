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06:04, 1 марта 2024Бывший СССР

Политолог оценил вероятность переговоров России и Украины в 2024 году

Политолог Коньков назвал вероятными переговоры России и Украины в 2024 году
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Россия всегда, вне зависимости от обстановки на земле, готова к переговорам, однако непонятно, с кем в текущих условиях их вести, считает кандидат политических наук, доцент департамента политологии Финансового университета Александр Коньков. В беседе с «Лентой.ру» он оценил вероятность возобновления переговорного процесса между Россией и Украиной в 2024 году.

По мнению политолога, вероятность переговоров сохраняется и будет нарастать по мере развития года. Он также напомнил, что Россия никогда не отказывалась от них, и в этом плане мяч остается на стороне Запада и Украины. А развилка, касающаяся того, с кем вести переговоры, немаловажна. Коньков предположил, что в текущих условиях Россия, наверняка, больше заинтересована в договоренностях с Западом, так как без них любые договоренности с Украиной будут носить вероятностный характер.

«Опыт переговоров, как известно был, и привел к определенным договоренностям, которые были положены на бумагу, парафированы, то есть предварительно подписаны и согласованы, но потом, уже ни для кого не секрет, тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приехал в Киев и, по сути, запретил подписывать эти договоренности, реализовывать их. Такого рода запрет фактически привел к нормативному запрету со стороны президента [Украины Владимира] Зеленского на ведение переговоров с Россией. Даже если представить, что Украина вернется к переговорам, то где гарантии того, что результаты этих переговоров будут реализованы, с учетом той несамостоятельности, которая была проявлена весной 2022 года», — сказал собеседник «Ленты.ру».

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Политолог отметил, что у второй стороны, несмотря на ее множественность, присутствует понимание того, что каким-то образом приходить к договоренностям нужно. Тем не менее, пока что в публичном поле они остаются на своих позициях и продвигают «формулу Зеленского», которая, по его словам, является ультиматумом России.

«"Формула Зеленского" совершенно точно не будет лежать на столе переговоров, в которых будет участвовать Российская Федерация, это очевидно. Конечно, Россия будет участвовать только в тех переговорах, которые соответствуют ее представлениям о реальности и могут привести к субстантивным результатам, которые соответствуют нашим национальным интересам», — заключил эксперт.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил страну в качестве площадки для диалога между Москвой и Киевом. При этом он подчеркнул, что Анкара принципиально поддерживает план по мирному урегулированию, который предложил украинский президент Владимир Зеленский.

Помощник президента России Владимир Мединский выразил готовность поехать на переговоры с представителями Украины, однако подчеркнул, что должен получить соответствующее поручение. «Дадут поручение — поедем», — сказал он.

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      Варвара Кошечкина
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