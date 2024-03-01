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19:12, 1 марта 2024Бывший СССР

Полковник назвал возможный срок первых полетов украинских пилотов на F-16

Полковник Кошкин: украинские пилоты могут начать полеты на F-16 в этом году

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Украинские пилоты могут начать первые полеты на американских истребителях F-16 в зоне боевых действий уже в этом году, считает военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. Возможный срок начала использования самолетов он назвал в беседе с «Лентой.ру».

«Вообще обучение где-то до трех лет. Если ускоренно, значит такие и летчики [будут]. Это чревато тем, что это — специалисты-недоспециалисты, и, естественно, ждать от них какого-то высокого результата не приходится. Но надо учитывать тот факт, что во время [Великой Отечественной] войны тоже учили летчиков взлету и посадке, а из них выходили герои, но не все, так что многое зависит еще от человека. Если мы прогнозируем стандартную ситуацию, то, конечно, эффект невысокий», — сказал он.

По словам Андрея Кошкина, ускоренная подготовка может длиться около 8-12 месяцев. В этом случае летчикам дают только базовые знания, такие как взлет и посадка, отметил он. Теоретически в течение этого года первые украинские пилоты могут подняться в воздух на F-16 в зоне боевых действий, добавил специалист.

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1 марта спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что летчики уже тренируются на F-16 наносить удары наземным и воздушным целям. Он отметил, что необходимо не только научиться летать на самолетах, но и контролировать воздушное пространство.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что истребители появятся в небе над республикой в 2024 году. По его мнению, они помогут Киеву лучше справляться с российскими авиабомбами, ракетами и самолетами.

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