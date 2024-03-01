Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
11:37, 1 марта 2024Экономика

В США назвали сроки появления плана по использованию российских активов

Bloomberg: Байден хочет утвердить план использования российских активов к июню

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден требует к июню подготовить план по использованию заблокированных российских активов в интересах Украины, чтобы попытаться утвердить его на саммите G7, который пройдет в первый месяц лета в Италии. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Bloomberg.

При этом он не намерен рассматривать такие действия как замену помощи со стороны США, однако считает, что не Россия должна называть сроки компенсации Украине причиненного ущерба. Средства, полагает глава государства, следует направить сначала на финансирование украинского бюджета, а затем для восстановления республики.

По данным собеседников агентства, в качестве вариантов обсуждают использование активов в качестве залога или гарантий. Союзники сходятся во мнении, что Москва не должна получить доступ к средствам до тех пор, пока не начнет помогать Киеву.

Расхождение сохраняется в вопросе возможности полной конфискации активов, ряд европейских лидеров считают, что такое решение несет неоправданные риски, в том числе для евро. Их позиция важна, потому что большая часть активов находится в Европе на счетах Euroclear.

Материалы по теме:
Турецкие банки отказываются работать с российскими. Почему они испугались санкций США?
Турецкие банки отказываются работать с российскими. Почему они испугались санкций США?
17 января 2024
Главный банк Китая для российских импортеров остановил расчеты с Россией. Что стало причиной?
Главный банк Китая для российских импортеров остановил расчеты с Россией. Что стало причиной?
7 февраля 2024

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен указала, что прибыль от замороженных российских активов надо использовать для поставок военной техники Украине. Кроме того, на техническом уровне Евросоюз уже начал работу по изъятию.

Отдельно издание уточняет, что Байден в частных разговорах объясняет союзникам, что поражение Украины, связанное с нежеланием помочь в денежном и военном отношении, изменит международный порядок как минимум на полвека.

Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен указала, что риски для доллара при конфискации замороженных российских активов действительно есть, но их реализация крайне маловероятна. В свою очередь бывший руководитель Всемирного банка (ВБ) Роберт Зеллик считает, что страхи о последствиях конфискации преувеличены, а доллару и евро ничего не угрожает, так как альтернатив им все равно нет.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      «Проспал наших и решил весь исход битвы». Российский военный раскрыл подробности прорыва обороны ВСУ в Авдеевке

      Россиян предупредили о новых рисках при покупке строящегося жилья

      Австралия ввела дополнительные санкции против России из-за Навального

      Задержание ФСБ передававшего информацию СБУ иностранца попало на видео

      Стало известно местонахождение задержанного в Дубае футболиста «Спартака»

      Захарова отреагировала на аудиозапись с обсуждением ударов по Крымскому мосту

      В Госдуме предостерегли «наследников вермахта» от атаки на Крымский мост

      Володин заявил об обязанности ФРГ ответить за обсуждение атак на Крымский мост

      Пассажирский самолет подал сигнал тревоги из-за трещины на лобовом стекле

      Санду отреагировала на слухи о присоединении Приднестровья к России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше