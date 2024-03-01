В США назвали сроки появления плана по использованию российских активов

Bloomberg: Байден хочет утвердить план использования российских активов к июню

Президент США Джо Байден требует к июню подготовить план по использованию заблокированных российских активов в интересах Украины, чтобы попытаться утвердить его на саммите G7, который пройдет в первый месяц лета в Италии. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Bloomberg.

При этом он не намерен рассматривать такие действия как замену помощи со стороны США, однако считает, что не Россия должна называть сроки компенсации Украине причиненного ущерба. Средства, полагает глава государства, следует направить сначала на финансирование украинского бюджета, а затем для восстановления республики.

По данным собеседников агентства, в качестве вариантов обсуждают использование активов в качестве залога или гарантий. Союзники сходятся во мнении, что Москва не должна получить доступ к средствам до тех пор, пока не начнет помогать Киеву.

Расхождение сохраняется в вопросе возможности полной конфискации активов, ряд европейских лидеров считают, что такое решение несет неоправданные риски, в том числе для евро. Их позиция важна, потому что большая часть активов находится в Европе на счетах Euroclear.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен указала, что прибыль от замороженных российских активов надо использовать для поставок военной техники Украине. Кроме того, на техническом уровне Евросоюз уже начал работу по изъятию.

Отдельно издание уточняет, что Байден в частных разговорах объясняет союзникам, что поражение Украины, связанное с нежеланием помочь в денежном и военном отношении, изменит международный порядок как минимум на полвека.

Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен указала, что риски для доллара при конфискации замороженных российских активов действительно есть, но их реализация крайне маловероятна. В свою очередь бывший руководитель Всемирного банка (ВБ) Роберт Зеллик считает, что страхи о последствиях конфискации преувеличены, а доллару и евро ничего не угрожает, так как альтернатив им все равно нет.