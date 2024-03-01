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18:20, 1 марта 2024Спорт

Помощник Путина назвал условия для отказа России от Олимпиады-2024

Левитин: россияне не подпишут декларацию МОК при требовании нарушить закон

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Помощник президента Владимира Путина Игорь Левитин назвал условия для того, чтобы российские спортсмены отказались от участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Его слова приводит РИА Новости.

Левитин заявил, что российские спортсмены не смогут подписать декларацию Международного олимпийского комитета (МОК) для участия в Играх в Париже, если от них потребуют нарушить российское законодательство. Он подчеркнул, что правительство ждет предложения от Министерства спорта и Олимпийского комитета (ОКР) по участию атлетов в соревнованиях.

Ранее 1 марта министр спорта России Олег Матыцин заступился за представителей страны, которые хотят выступить на Олимпиаде-2024. По его мнению, участвующие в отборе на Игры атлеты являются достоянием страны, и к ним нужно относиться с уважением.

В декабре 2023-го МОК решил допустить россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Они смогут принять участие в турнире в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом на Игры-2024 не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.

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      Анастасия Борисова
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