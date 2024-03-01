Рогов сообщил о продвижении российских войск в Запорожской области

Рогов: российские войска взяли несколько опорных пунктов ВСУ у Марфополя

Российские войска взяли несколько опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Марфополь в Запорожской области. О продвижении Вооруженных сил (ВС) России сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает ТАСС.

«В районе села Марфополь есть улучшения: наши продвинулись и заняли несколько опорников ВСУ. (...) Сейчас этот населенный пункт в серой зоне», — рассказал он.

Ранее командующий оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» ВСУ Александр Тарнавский признал, что ВС России имеют успехи на авдеевском направлении. Он подчеркнул, что ситуация на фронте динамичная, а украинские войска ведут подготовку оборонительных укреплений западнее Авдеевки.

Кроме того, в ходе попытки высадки на неподконтрольном Киеву берегу Днепра, ВСУ потеряли отряд элитного спецназа, входившего в 73-й Морской центр Сил специальных операций (ССО) ВСУ. Как сообщили в Министерстве обороны России, потери украинских военных составили 25 человек.