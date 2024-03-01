Российский командир группы назвал уничтоживший Abrams в зоне СВО снаряд

Офицер Коловрат: впервые уничтоженный в зоне СВО Abrams подбили снарядом ПГ-7Л

Командир разведывательно-ударной группы с позывным Коловрат, под командованием которого был впервые уничтожен поставленный США Украине танк Abrams, назвал снаряд, поразивший американскую машину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде.

«Дрон-камикадзе "Пиранья", 10 дюймов. Боеприпас совершенно примитивный ПГ-7Л, кумулятивный. Немножко доработали его, но больше не могу раскрыть, что мы с ним сделали. Первое применение было при остановке танка и второе применение при его поражении», — рассказал Коловрат.

Утром 28 февраля стало известно, что первый Abrams в зоне СВО был подбит ульяновским FPV-дроном «Пиранья». Этот беспилотник способен устоять перед воздействием средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Минобороны официально подтвердило уничтожение американского танка Abrams в зоне СВО 27 февраля. По информации ведомства, он был подбит на авдеевском направлении. Депутат Госдумы Андрей Картаполов счел, что уничтожение танка демонстрирует его заурядность.

Позже выяснилось, что американский танк уничтожил боец 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным Рассвет. Уточнялось, что, что танк нейтрализовало подразделение ударных дронов бригады под командованием офицера с позывным Коловрат.