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17:28, 1 марта 2024Бывший СССР

Российский командир группы назвал уничтоживший Abrams в зоне СВО снаряд

Офицер Коловрат: впервые уничтоженный в зоне СВО Abrams подбили снарядом ПГ-7Л
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Командир разведывательно-ударной группы с позывным Коловрат, под командованием которого был впервые уничтожен поставленный США Украине танк Abrams, назвал снаряд, поразивший американскую машину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде.

«Дрон-камикадзе "Пиранья", 10 дюймов. Боеприпас совершенно примитивный ПГ-7Л, кумулятивный. Немножко доработали его, но больше не могу раскрыть, что мы с ним сделали. Первое применение было при остановке танка и второе применение при его поражении», — рассказал Коловрат.

Утром 28 февраля стало известно, что первый Abrams в зоне СВО был подбит ульяновским FPV-дроном «Пиранья». Этот беспилотник способен устоять перед воздействием средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Минобороны официально подтвердило уничтожение американского танка Abrams в зоне СВО 27 февраля. По информации ведомства, он был подбит на авдеевском направлении. Депутат Госдумы Андрей Картаполов счел, что уничтожение танка демонстрирует его заурядность.

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Позже выяснилось, что американский танк уничтожил боец 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным Рассвет. Уточнялось, что, что танк нейтрализовало подразделение ударных дронов бригады под командованием офицера с позывным Коловрат.

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