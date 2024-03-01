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14:28, 1 марта 2024Спорт

Российский конькобежец-чемпион счел Валиеву виновной в применении допинга

Российский конькобежец Руслан Захаров счел Валиеву виновной в применении допинга
Руслан Захаров

Руслан Захаров. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Олимпийский чемпион по шорт-треку и серебряный призер Игр по конькобежному спорту Руслан Захаров оценил четырехлетнюю дисквалификацию российской фигуристки Камилы Валиевой. Его слова приводит Sports.ru.

Спортсмен счел соотечественницу виновной и отказался видеть заговор в действиях Спортивного арбитражного суда (CAS). «Если в твоей пробе нашли запрещенный препарат, какой тут заговор? Презумпции невиновности у спортсмена нет. Наоборот, в случае чего это ты должен доказать, что не виноват», — отметил Захаров.

Россиянин также отметил важность правильно выстроенной защиты. «Иногда версии звучат как фантастика, но все равно — работает. То есть суд там нормальный. Я верю в это. Сколько было случаев, когда решения выносились и в пользу российских спортсменов», — добавил конькобежец.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021 года. По мнению суда, Валиева не смогла доказать, что принимала допинг неумышленно. Скандал вокруг Валиевой развернулся на Олимпийских играх-2022. В пробе фигуристки от декабря 2021 года были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина.

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      Алексей Гусев
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