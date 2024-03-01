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19:12, 1 марта 2024Спорт

Рублева дисквалифицировали на турнире в Дубае за оскорбление арбитра

Теннисиста Рублева дисквалифицировали на турнире в Дубае за оскорбление арбитра

Фото: Peter Eppinger / Globallookpress.com

Российского теннисиста Андрея Рублева дисквалифицировали во время полуфинального матча на турнире серии ATP-500 в Дубае. Об этом сообщает Sports.ru.

Во время встречи с представителем Казахстана Александром Бубликом Рублев оскорбил линейного арбитра за принятое не в его пользу решение. Он назвал судью дебилом и употребил нецензурное слово на русском. После этого другой линейный, который говорит по-русски, передал судье на вышке слова Рублева. В результате россиянина сняли с матча.

На момент случившегося счет был 6:7, 7:6, 6:5 в пользу Бублика. Рублев лишился заработанных призовых на турнире и рейтинговых очков. Он опустится на шестое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Во время матча 1/4 финала Australian Open против итальянца Янника Синнера Рублев нагрубил болельщику. Он послал фаната в жопу.

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      Анастасия Борисова
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