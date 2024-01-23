Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Новак Джокович
3:1
Завершен
Тейлор Фритц
Australian Open (м)
Янник Синнер
3:0
Завершен
Андрей Рублёв
Australian Open (м)
Динамо М
1:4
1-й период
live
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
Филадельфия Флайерз
Завтра
03:00 (Мск)
Тампа-Бэй Лайтнинг
НХЛ - регулярный чемпионат
Миннесота Уайлд
Завтра
04:00 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ - регулярный чемпионат
Эдмонтон Ойлерз
Завтра
05:00 (Мск)
Коламбус Блю Джекетс
НХЛ - регулярный чемпионат
19:55, 23 января 2024Спорт

Рублев нагрубил болельщику во время матча на Australian Open

Теннисист Андрей Рублев нагрубил болельщику во время матча на Australian Open

Фото: Agn Foto / IPA Sport / Globallookpress.com

Российский теннисист Андрей Рублев нагрубил болельщику во время матча 1/4 финала Australian Open против итальянца Янника Синнера. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В последнем гейме один из зрителей крикнул с трибуны: «Андрей, мы знаем, что ты победишь». На это россиянин ответил: «Иди в жопу, пожалуйста». Он также добавил несколько нецензурных слов.

Встреча прошла во вторник, 23 января. Итальянец одержал победу в трех сетах со счетом 6:4, 7:6 (7:5), 6:3. Рублев десятый раз подряд потерпел поражение на стадии 1/4 финала турниров серии «Большого шлема».

В мужской сетке Australian Open остался единственный россиянин — Даниил Медведев. 24 января в 1/4 финала ему будет противостоять поляк Хуберт Хуркач. Турнир завершится 28 января.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Потребуется эвакуироваться из Киева». В Азии предрекли перенос столицы Украины во Львов

      Пилот отказал инвалиду в посадке на рейс из-за коляски

      В Госдуме возмутились транспортным коллапсом в российском городе

      В гаджетах Samsung появится неинвазивный глюкометр

      МИД России предупредил Запад о взаимосвязи ситуации в Красном море и в Газе

      Украина призвала союзников увеличить объемы военной помощи

      В Кремле рассказали об изменении отношения украинцев к власти

      Литва вручила Белоруссии ноту из-за нарушения границы

      В МВД рассказали о вербовке украинскими спецслужбами россиян для разведки

      Рублев нагрубил болельщику во время матча на Australian Open

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше