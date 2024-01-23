Рублев нагрубил болельщику во время матча на Australian Open

Теннисист Андрей Рублев нагрубил болельщику во время матча на Australian Open

Российский теннисист Андрей Рублев нагрубил болельщику во время матча 1/4 финала Australian Open против итальянца Янника Синнера. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В последнем гейме один из зрителей крикнул с трибуны: «Андрей, мы знаем, что ты победишь». На это россиянин ответил: «Иди в жопу, пожалуйста». Он также добавил несколько нецензурных слов.

Встреча прошла во вторник, 23 января. Итальянец одержал победу в трех сетах со счетом 6:4, 7:6 (7:5), 6:3. Рублев десятый раз подряд потерпел поражение на стадии 1/4 финала турниров серии «Большого шлема».

В мужской сетке Australian Open остался единственный россиянин — Даниил Медведев. 24 января в 1/4 финала ему будет противостоять поляк Хуберт Хуркач. Турнир завершится 28 января.