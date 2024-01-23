Россиянин Рублев проиграл в 1/4 финала и вылетел с Australian Open

Россиянин Рублев проиграл Синнеру в 1/4 финала и вылетел с Australian Open

Российский теннисист Андрей Рублев проиграл итальянцу Яннику Синнеру в 1/4 финала Australian Open и вылетел с турнира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 23 января, и продлилась три сета. Соперник россиянина одержал победу со счетом 6:4, 7:6, 6:3. Соперники провели на корте 2 часа и 38 минут.

Рублев является пятой ракеткой мира. Синнер занимет четвертое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

В мужской сетке Australian Open остался один россиянин — Даниил Медведев. 24 января в 1/4 финала ему будет противостоять поляк Хуберт Хуркач. Турнир завершится 28 января.

