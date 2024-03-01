«Спартак» сделал заявление о задержанном в Дубае футболисте Промесе

«Спартак» заявил, что Промес пропустит матч с «Зенитом» из-за задержания в Дубае

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов сделал заявление о задержанном в Дубае нападающем команды Квинси Промесе. Его слова приводит РИА Новости.

Зеленов заявил, что Промес пропустит матч 19-го тура чемпионата России против петербургского «Зенита». В клубе подчеркнули, что оказывают необходимое содействие в разрешении обстоятельств задержания футболиста. Отмечается, что после возвращения в Россию клуб применит к Промесу дисциплинарные меры.

29 февраля футболист был задержан на погранконтроле в аэропорту Аль-Мактум в Дубае. Голландца доставили в отделение полиции, его сопровождали сотрудники службы безопасности красно-белых.

14 февраля суд Амстердама заочно приговорил Промеса к шести годам лишения свободы. По версии следствия, в 2019 году игрок был замешан в транспортировке крупной партии кокаина, принадлежавшей суринамскому наркоторговцу Питу Уортелу. После оглашения приговора вингера объявили в международный розыск.