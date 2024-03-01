Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:31, 1 марта 2024Путешествия

Турист отправился в кишащий дикими животными парк и пропал без вести

ABC News: турист отправился в национальный парк в Зимбабве и пропал без вести

Фото: Unsplash

Австралийский турист пропал без вести близ национального парка у водопада Виктория в Зимбабве. Его не могут найти уже 12 дней, сообщает канал ABC News.

67-летний мужчина путешествовал один и жил на роскошной вилле примерно в трех километрах от тропического парка, кишащего дикими животными. 17 февраля он сообщил арендодателю, что собирается отправиться в заповедник. С тех пор его не видели.

Материалы по теме:
Почему туристы иногда исчезают бесследно Об отдыхе на знаменитых курортах с трагическим исходом
Почему туристы иногда исчезают бесследноОб отдыхе на знаменитых курортах с трагическим исходом
17 июня 2016
«Что делать, если встретим львов? Молиться!» Как россиянин очутился в Ботсване и пережил встречу с самым опасным животным Африки
«Что делать, если встретим львов? Молиться!»Как россиянин очутился в Ботсване и пережил встречу с самым опасным животным Африки
22 августа 2019

На поиски австралийца отправили полицейскую группу с собаками и дронами, но обнаружить его пока не удалось. Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения, но не увидели на них, как турист зашел в заповедник. Так возникло предположение, что его там и не было. Расследование дела продолжается.

Ранее туристический вертолет разбился на отдаленном пляже на Гавайях во время экскурсии. Он упал в труднодоступном месте, куда можно добраться только пешком, на каяках или по воздуху.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Путин подписал указ о призыве на военные сборы. Кого это коснется?

      Макрон обсудит вопрос отправки войск на Украину с лидерами партий

      Легионера «Спартака» отпустили из-под стражи в Дубае

      Россиянам порекомендовали помогающие худеть без срывов продукты

      Ольга Серябкина снялась в прозрачных штанах

      Российские Су-25 нанесли ракетный удар по опорному пункту ВСУ под Авдеевкой

      Россиянка уснула в такси и стала жертвой домогательств водителя

      Звезда «Фабрики звезд» рассказала о попадании на проект без кастинга

      В легких жителя Подмосковья обнаружили литр гноя

      Лавров провел переговоры с Додиком

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше