В ДНР связали беседу военных ФРГ с угрозами Киева атаковать Крымский мост

Кимаковский: Киев угрожал атаковать Крымский мост после беседы военных ФРГ

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов угрожал атаковать Крымский мост вскоре после разговора немецких военных о возможности таких атак. На связь угроз Киева и беседы офицеров указал советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, его цитирует РИА Новости.

«Интересно, что Буданов об этом заявил как раз после того, как состоялись переговоры немецких офицеров. Он четко сказал, что в 2024 году они сделают все, чтобы Крымского моста не осталось», — сказал он. Кимаковский отметил осведомленность Киева о том, что по Крымскому мосту не поставляют вооружения в Донбасс.

В конце февраля Буданов анонсировал новые атаки ВСУ на Крымский мост. В опубликованном видеообращении глава ГУР объявил о «новых сюрпризах» и посоветовал гражданскому населению не передвигаться по сооружению.

1 марта была опубликована расшифровка беседы офицеров ФРГ об атаке на Крымский мост. После публикации текста разговора выяснились некоторые детали, включающие помощь британцев Киеву в подготовке ракетных ударов по российской территории.