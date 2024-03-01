В Европе начали опасаться конфискации замороженных активов России. Что мешает ЕС безнаказанно присвоить деньги Москвы?

Bloomberg: Франция, Германия и ЕЦБ боятся ответа России на конфискацию активов

В Европе начали опасаться возможного изъятия замороженных российских активов. По поводу данного решения уже выразили свои опасения представители Франции, Германии и Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Эта тема обсуждалась во время переговоров в Сан-Паулу на полях встречи министров финансов и глав Центральных банков стран «Большой двадцатки» (G20). В основном Запад опасается присваивать деньги Москвы из-за ответа России и из-за последствий такого решения для мировой финансовой системы.

В Европе опасаются за стабильность своей валюты

Источник агентства Bloomberg заявил, что Франция, Германия и ЕЦБ предупредили своих союзников об ответных мерах России на конфискацию ее активов. По их мнению, изъятие российских активов негативно повлияет на стабильность мировой финансовой системы в целом. В частности, пострадает европейская валюта — евро. Она может потерять роль надежной резервной валюты.

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О подобных последствиях ранее уже предупреждал министр финансов России Антон Силуанов. По его словам, из-за действий с российскими активами надежность доллара и евро окончательно подорвана. В числе стран, которые сделали из ситуации свои выводы, министр назвал Китай, сокращающий свое участие в американских бумагах. Однако глава Минфина США Джанет Йеллен оценила такие риски как маловероятные.

Помимо этого, пишет Bloomberg, изъятие российских средств приведет к репутационному удару по Евросоюзу. Как поясняет агентство, такой шаг создаст прецедент, который подтолкнет другие государства избегать хранения резервов в западных валютах.

Ранее председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что можно использовать средства из замороженных активов России для военной помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ). Глава ЕК подчеркнула, что не видит лучшего применения этим деньгам, чем «сделать Украину и всю Европу более безопасным местом для жизни».

В России рассказали об ответных мерах, направленных на замороженные активы Запада

Силуанов напомнил, что у России также имеются замороженные активы Запада. При этом, заявил глава Минфина, объем замороженных западных активов в России сравним с тем, что заблокировали у себя недружественные государства.

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Таким образом, заверил он, любые действия западных стран в рамках санкционного давления получат симметричный ответ. Впрочем, добавил глава ведомства, действия России станут только реакцией.

«Это вопрос не к нам, следим за решениями западных стран. У нас заморожено тоже не меньше», — указал он.

Силуанов также предупредил Запад о последствиях передачи Украине замороженных российских активов. Министр отметил, что подобная идея в корне ошибочна. Она подрывает основы и устои мировой финансовой системы, когда резервы национальных банков попадают под политические ограничения.

