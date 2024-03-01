В Госдуме оценили возможность помочь задержанному в Дубае легионеру «Спартака»

Депутат Госдумы Журова заявила, что в России не могут помочь Квинси Промесу

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова оценила возможность помочь легионеру «Спартака» Квинси Промесу, задержанному в Дубае. Ее цитирует Metaratings.

Журова отметила, что игрок не является гражданином России, поэтому власти страны ничего не могут сделать. «Промесу в принципе было опасно лететь в ОАЭ — это огромный риск для него», — заявила она.

По ее словам, ситуация с Промесом никак не отразится на Российской премьер-лиге (РПЛ). «Сегодня есть эта информация, завтра ее нет, и все забудут через некоторое время», — добавила депутат.

29 февраля футболист был задержан на погранконтроле в аэропорту Аль-Мактум в Дубае. Голландца доставили в отделение полиции, его сопровождали сотрудники службы безопасности красно-белых. В «Спартаке» назвали ситуацию с Промесом непростой. Ранее 1 марта сообщалось, что игрок до сих пор остается в ОАЭ.

14 февраля Промеса на родине приговорили к шести годам лишения свободы за участие в контрабанде наркотиков. Летом 2023-го он получил 18 месяцев тюрьмы за нападение с ножом на двоюродного брата.