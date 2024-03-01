Стало известно местонахождение задержанного в Дубае футболиста «Спартака»

Легионер «Спартака» Квинси Промес до сих пор не смог вылететь из Дубая

Нидерландский легионер московского «Спартака» Квинси Промес до сих пор не может вылететь в Санкт-Петербург из Дубая. Местонахождение игрока стало известно РИА Новости, которое ссылается на источник, знакомый с ситуацией.

29 февраля футболист был задержан на погранконтроле в аэропорту Аль-Мактум в Дубае. Голландца доставили в отделение полиции, его сопровождали сотрудники службы безопасности красно-белых. Позже в «Спартаке» назвали ситуацию с Промесом непростой.

14 февраля суд Амстердама заочно приговорил Промеса к шести годам лишения свободы. По версии следствия, в 2019 году игрок был замешан в транспортировке крупной партии кокаина, принадлежавшей суринамскому наркоторговцу Питу Уортелу. После оглашения приговора вингера объявили в международный розыск.

Летом 2023-го суд в Нидерландах приговорил Промеса к 18 месяцам тюрьмы. Футболиста признали виновным в нападении с ножом на брата. Оба приговора находятся в процессе апелляции.