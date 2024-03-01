Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Александр Бублик
Сегодня
16:00 (Мск)
Андрей Рублёв
Дубай (м)
Авангард
Сегодня
16:30 (Мск)
Лада
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/8 финала. 1-й матч
Металлург Мг
Сегодня
17:00 (Мск)
Амур
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/8 финала. 1-й матч
Ростов
Сегодня
19:00 (Мск)
Крылья Советов
МИР Российская Премьер-лига|19-й тур
СКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Торпедо
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/8 финала. 1-й матч
Фрайбург
Сегодня
22:30 (Мск)
Бавария
Германия - Бундеслига|24-й тур
Лацио
Сегодня
22:45 (Мск)
Милан
Италия - Серия А|27-й тур
Монако
Сегодня
23:00 (Мск)
ПСЖ
Франция - Лига 1|24-й тур
12:07, 1 марта 2024Спорт

Стало известно местонахождение задержанного в Дубае футболиста «Спартака»

Легионер «Спартака» Квинси Промес до сих пор не смог вылететь из Дубая
Квинси Промес

Квинси Промес. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Нидерландский легионер московского «Спартака» Квинси Промес до сих пор не может вылететь в Санкт-Петербург из Дубая. Местонахождение игрока стало известно РИА Новости, которое ссылается на источник, знакомый с ситуацией.

29 февраля футболист был задержан на погранконтроле в аэропорту Аль-Мактум в Дубае. Голландца доставили в отделение полиции, его сопровождали сотрудники службы безопасности красно-белых. Позже в «Спартаке» назвали ситуацию с Промесом непростой.

14 февраля суд Амстердама заочно приговорил Промеса к шести годам лишения свободы. По версии следствия, в 2019 году игрок был замешан в транспортировке крупной партии кокаина, принадлежавшей суринамскому наркоторговцу Питу Уортелу. После оглашения приговора вингера объявили в международный розыск.

Летом 2023-го суд в Нидерландах приговорил Промеса к 18 месяцам тюрьмы. Футболиста признали виновным в нападении с ножом на брата. Оба приговора находятся в процессе апелляции.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      «Проспал наших и решил весь исход битвы». Российский военный раскрыл подробности прорыва обороны ВСУ в Авдеевке

      На Луне предложили построить сейсмическую сеть

      Военный убил четырех человек в Германии

      Кристина Асмус показала архивное фото топлес

      Бывший министр обороны Армении напомнил о миссии российских пограничников

      Предсказана рекордная жара в 2024 году

      Губернатор сообщил об атаке ВСУ на инфраструктурный объект в российском регионе

      Пленный украинский солдат назвал мобилизацию в ВСУ дорогой в один конец

      В США удивились наглости Киева по требованию помощи от Белого дома

      Московский бизнесмен устроил стрельбу у Исаакиевского собора

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше