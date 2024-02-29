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19:15, 29 февраля 2024Спорт

Звезду «Спартака» задержали в Дубае. На родине голландцу грозит тюрьма за контрабанду тонны кокаина

Игрок «Спартака» Промес задержан в дубайском аэропорту «Аль-Мактум»

Фото: Stupnikov Alexander / Globallookpress.com

Нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса, заочно осужденного в Амстердаме за перевозку наркотиков, задержали в дубайском аэропорту «Аль-Мактум». Спортсмен пытался вылететь в Санкт-Петербург.

Как стало известно, легионер уже несколько часов находится в отделении полиции. В ОАЭ Промес находился на сборах «Спартака». В четверг, 29 февраля, команда должна была улететь в Санкт-Петербург, но на борт пустили всех, кроме нападающего. По некоторым данным, с ним остались сотрудники службы безопасности команды. Причина задержания пока не уточняется.

Промеса приговорили к тюремному заключению и объявили в международный розыск

14 февраля суд Амстердама признал форварда московского «Спартака» виновным по делу о контрабанде наркотиков. При этом прокуратура Нидерландов запрашивала для игрока девять лет тюрьмы.

В 2020 году в порту бельгийского Антверпена полиция перехватила две партии наркотического вещества общим весом около 1370 килограммов, которые, по версии следствия, принадлежали Промесу. Помимо этого, нападающий, как утверждалось, был связан с наркоторговцем Питом Уортелом. По данным прокуратуры, Промес и Уортел входили в крупную преступную сеть, а Промес был одним из лидеров группировки. Сам игрок не признает вину.

Фото: Stupnikov Alexander / Globallookpress.com

Пресс-секретарь прокуратуры Амстердама Франклин Ваттимена сообщил, что Квинси Промес объявлен в международный розыск. Он рассказал, что нидерландские власти пытались доставить игрока на родину, но «это пока не привело к его экстрадиции».

Помимо прочего, в июне 2023-го суд заочно приговорил Промеса к 18 месяцам тюремного заключения. Тогда его признали виновным в причастности к вооруженному нападению и нанесению ножевых ран двоюродному брату.

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3 февраля 2024

В Госдуме призвали «Спартак» не бросать игрока

Как заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев, «Спартаку» не следует бросать объявленного в международный розыск Промеса. По его словам, для спортсмена сложилась сложная ситуация, в том числе с психологической точки зрения. «Но я уже давно говорю, что "Спартаку" нельзя бросать эту историю и надо ее решать. Нужно было общаться с прокуратурой и проводить судебные процедуры», — высказался парламентарий.

Это их игрок, когда они его приглашали, они брали на себя ответственность. Я считаю, что для «Спартака» сложный процесс будет. Бросать сейчас его теперь точно нельзя

Дмитрий Свищев председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту

В России оценили вероятность экстрадиции осужденного футболиста

Как указывал источник Mash в Российской премьер-лиге (РПЛ), Промес, приговоренный к тюремному заключению в Нидерландах, не будет экстрадирован на родину. В качестве причины называется тот факт, что у России нет договора об экстрадиции с Нидерландами.

Кроме того, отмечалось, что футболист сможет играть за «Спартак», даже если его апелляцию на приговор не удовлетворят. РПЛ запрещает заявлять на сезон игроков с непогашенной судимостью, но это касается только приговоров, вынесенных в России.

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      Алина Гончарова
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