Оценена вероятность экстрадиции осужденного в Нидерландах футболиста «Спартака»

Mash: осужденный в Нидерландах Квинси Промес не будет экстрадирован на родину

Голландский нападающий московского «Спартака» Квинси Промес, приговоренный к тюремному заключению в Нидерландах, не будет экстрадирован на родину. Об этом сообщает Mash.

Источник низко оценивает такую вероятность, так как у России нет договора об экстрадиции с Нидерландами. Кроме того, футболист сможет играть за «Спартак», даже если его апелляцию на приговор не удовлетворят. Российская премьер-лига (РПЛ) запрещает заявлять на сезон игроков с непогашенной судимостью, однако это касается только приговоров, вынесенных в России.

Ранее суд Амстердама заочно приговорил Промеса к шести годам лишения свободы. По версии следствия, в 2019 году форвард был замешан в транспортировке крупной партии кокаина, принадлежащей суринамскому наркоторговцу Питу Уортелу. В данный момент футболист находится со «Спартаком» на сборах в ОАЭ.

В июне 2023-го голландский суд заочно приговорил Промеса к 18 месяцам тюремного заключения. Нападающего признали виновным в причастности к вооруженному нападению и нанесению ножевых ран двоюродному брату.