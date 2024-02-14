Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Северсталь
Сегодня
19:00 (Мск)
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак М
Сегодня
19:30 (Мск)
Кайрат
Winline Зимний Кубок РПЛ
Болонья
Сегодня
21:00 (Мск)
Фиорентина
Италия - Серия А|21-й тур
ПСЖ
Сегодня
23:00 (Мск)
Реал Сосьедад
Лига чемпионов|1/8 финала. 1-й матч
Лацио
Сегодня
23:00 (Мск)
Бавария
Лига чемпионов|1/8 финала. 1-й матч
13:49, 14 февраля 2024Спорт

Оценена вероятность экстрадиции осужденного в Нидерландах футболиста «Спартака»

Mash: осужденный в Нидерландах Квинси Промес не будет экстрадирован на родину

Фото: Ciro De Luca / Reuters

Голландский нападающий московского «Спартака» Квинси Промес, приговоренный к тюремному заключению в Нидерландах, не будет экстрадирован на родину. Об этом сообщает Mash.

Источник низко оценивает такую вероятность, так как у России нет договора об экстрадиции с Нидерландами. Кроме того, футболист сможет играть за «Спартак», даже если его апелляцию на приговор не удовлетворят. Российская премьер-лига (РПЛ) запрещает заявлять на сезон игроков с непогашенной судимостью, однако это касается только приговоров, вынесенных в России.

Материалы по теме:
«Мы не боимся за репутацию» Как в российский спорт попадают иностранцы с криминальным прошлым и почему их все больше?
«Мы не боимся за репутацию»Как в российский спорт попадают иностранцы с криминальным прошлым и почему их все больше?
3 февраля 2024
«Я провалился» Каррера сделал «Спартак» чемпионом. За что его уволили?
«Я провалился»Каррера сделал «Спартак» чемпионом. За что его уволили?
22 октября 2018

Ранее суд Амстердама заочно приговорил Промеса к шести годам лишения свободы. По версии следствия, в 2019 году форвард был замешан в транспортировке крупной партии кокаина, принадлежащей суринамскому наркоторговцу Питу Уортелу. В данный момент футболист находится со «Спартаком» на сборах в ОАЭ.

В июне 2023-го голландский суд заочно приговорил Промеса к 18 месяцам тюремного заключения. Нападающего признали виновным в причастности к вооруженному нападению и нанесению ножевых ран двоюродному брату.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      Кремль отказался комментировать возможную атаку ВСУ на российский корабль. Его использовали в Сирии, Грузии и Косово

      В Конгрессе США заявили об отсутствии шансов на одобрение пакета помощи Украине

      Зять Трампа не захотел возвращаться в Белый дом

      Шойгу поручил вносить коррективы в «Искандеры» с учетом применения на СВО

      В российской гимназии обнаружили огромную мину

      Россиян заверили в отсутствии проблем с продажей разливного пива

      Названы преимущества российского танка Т-80 в зоне СВО

      Президенту Казахстана вручили меч основателя Катара

      Москвичам пообещали холода и красоту

      Алиев вступил в должность президента Азербайджана

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше