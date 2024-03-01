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19:19, 1 марта 2024Мир

В США заявили о неспособности западных войск переломить ситуацию на Украине

Foreign Policy: отправка западных войск не сможет переломить ситуацию на Украине

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Предложение президента Франции Эммануэля Макрона об отправке западных войск на Украину не способно переломить ситуацию на линии фронта. Об этом в интервью журналу The Foreign Policy сообщил неназванный американский чиновник.

«Ничего из заявленного на этом ужине не поможет Украине», — сказал собеседник издания.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что последствия отправки военных контингентов стран НАТО на Украину будут трагичными.

Ранее французский лидер допустил возможность отправки западного контингента на Украину. Он подчеркнул, что консенсус по этому вопросу пока не достигнут. Позже после волны критики он сообщил, что его заявления взвешены и продуманы.

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      Виктория Кондратьева
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