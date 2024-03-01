В столице Чада решили снести штаб-квартиру оппозиционной партии

В столице Чада власти сносят штаб-квартиру Социалистической партии без границ

В Нджамене, столице Чада, власти решили снести штаб-квартиру оппозиционной Социалистической партии без границ. Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что территорию вокруг здания полностью оцепили военные, а снос производится с помощью строительной техники.

28 февраля в сети появились кадры, как в столицу Чада начали стягивать бронеавтомобили и танки. Также на улицах заметили большое количество военных.

Позднее сообщалось о стрельбе возле штаб-квартиры Социалистической партии без границ из автоматического оружия и использовании силовиками слезоточивого газа. Лидер партии Яя Диалло пострадал в ходе перестрелки с силовиками.