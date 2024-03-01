Появились свидетельства дикого нрава принца Уильяма

Пенни Джунор: у принца Уильяма примерно такой же дикий нрав, как у принца Гарри

У Принца Уильям примерно такой же дикий нрав, как у его брата, принца Гарри, но он немного больше заботится о своем имидже, утверждают их общие друзья. Свидетельства об этом появились в издании Daily Mail, цитирующем отрывок книги Пенни Джунор «Принц Уильям: рожденный быть королем».

Автор книги утверждает, что поначалу принцу Уильяму было очень непросто влиться в студенческую жизнь. На него постоянно глазели окружающие, а его охрана, пытавшаяся притворяться студентами, сильно выбивалась из-за старомодной одежды. К тому же он сомневался в своих способностях к учебе.

Социальная антропология очень теоретическая, а Уильям вполне практичный человек. В Сент-Эндрюсе много очень способных студентов. Я помню собственный опыт поступления в Оксфорд из школы в Бирмингеме: когда разговариваешь со сверстниками, и кажется, что все они знают больше, чем вы. И отчасти у Уильяма было такое. Он не самый способный студент, который у нас когда-либо учился, но он всегда был добросовестным Доктор Корнер присматривавший за принцем сотрудник университета

Весь первый год Уильям просил отца, принца Чарльза, и деда, принца Филиппа, разрешить ему отчислиться. Но ко второму году обучения постепенно втянулся в студенческую жизнь. Во многом этому поспособствовало начало отношений с Кейт Миддлтон и переезд с ней и двумя их общими друзьями в небольшую квартиру в доме, почти полностью занятом студентами. Там постоянно проходили вечеринки, и они были настолько шумными, что единственная преподавательница, снимавшая квартиру в этом доме, постоянно страдала и просила соседей быть потише, но это не помогало.

По мнению доктора Корнера, друзья помогли принцу побороть одиночество. К тому же они защищали его от излишнего внимания окружающих и иногда даже от агрессии. Сотрудник университета утверждает, что как-то раз видел, как в рыбацкой деревушке неподалеку от университета к Уильяму попытался пристать бранящийся местный житель, и друзья буквально обступили принца со всех сторон.

Расслабившись, принц Уильям начал вести обычный для британского студента образ жизни: носить джинсы и фенечки, периодически напиваться в хлам и веселиться с друзьями. Некоторые из них до сих пор помнят, как Уильяма рассмешило, что хозяйке его съемной квартиры подарили секс-игрушку на день рождения. При этом принц все же, скорее всего, ни разу не попробовал наркотики.

Идея, что Гарри был диким, а Уильям хорошим, — чепуха. Оба были дикими. Уильям умел расслабиться и периодически сильно напивался — как и положено студенту. Ему нравилось тусить с друзьями, но он внимательно следил за защитой своего имиджа. Тебя выбесили, и что? Всем пофиг. А вот если ты попробовал наркотики, это навсегда тебя очернит, если ты собрался стать королем один из общих друзей принца Гарри и принца Уильяма

В итоге принцу удалось пожить жизнью своей мечты, хоть и недолго. Он смог стать своим среди студентов, смешаться с толпой, спокойно гулять по кампусу и ходить по магазинам и кафе. Тем не менее, если Уильяму надо было написать эссе, а друзья не могли его сопровождать, он предпочитал работать над ним у себя дома, а не в библиотеке, где кто-то мог подойти и начать с ним разговор.

Ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон привлекла принца Уильяма тем, что она особо не выделялась среди других девушек. Окончивший школу для мальчиков Уильям сильно стеснялся в присутствии представительниц противоположного пола, и будущая жена выделялась среди них тем, что не старалась специально ему понравиться.