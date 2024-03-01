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02:02, 1 марта 2024Забота о себе

Женщинам назвали один важный секрет интимной гигиены

Фото: Hannah Xu / Unsplash

Неприятный запах интимной зоны является распространенной проблемой, с которой сталкивается большинство женщин, убеждена основательница компании по производству средств гигиены и популярный блогер Мэри Футер. Один важный секрет для устранения запаха она назвала подписчикам в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), пишет Daily Mirror.

Футер отметила, что к концу дня многие женщины ощущают неприятный запах из интимной зоны. Однако, по мнению специалистки, в большинстве случаев источником является не влагалище, а окружающие его складки кожи. «Это закрытое место, где очень мало воздуха, поэтому в складках скапливается пот, и появляется запах», — объяснила эксперт.

Чтобы почувствовать свежесть и избавиться от неприятного аромата, достаточно принять душ, считает Футер. Она подчеркнула, что важно пользоваться обычной водой и натуральными средствами и не применять агрессивные химические составы. «Мне нравятся средства с чайным деревом. Этот компонент обладает антисептическим свойством и эффективно предотвращает появление запаха в зоне бикини», — отметила Футер. Она добавила, что средства с чайным деревом также хорошо справляются с запахом пота в области подмышек.

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      Екатерина Улитина
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