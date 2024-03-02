Аутсайдер РПЛ вырвал ничью в матче с ЦСКА

ЦСКА и «Оренбург» сыграли вничью со счетом 1:1 в матче 19-го тура РПЛ

ЦСКА и «Оренбург» вничью сыграли в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 1:1. На 81-й минуте игры забил нападающий москвичей Тамерлан Мусаев. На четвертой добавленной ко второму тайму минуте защитник Матиас Перес вырвал для «Оренбурга» ничью.

ЦСКА поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице, набрав 29 очков. «Оренбург» остается одним из аутсайдеров чемпионата страны. На счету команды 16 очков, она располагается на 14-м месте.

В следующем туре ЦСКА 8 марта сыграет на выезде с самарскими «Крыльями Советов». 10 марта «Оренбург» дома проведет матч против калининградской «Балтики».