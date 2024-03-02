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00:11, 2 марта 2024Спорт

Главный тренер СКА одной фразой оценил поражение в первом матче Кубка Гагарина

Тренер СКА Ротенберг фразой «первый блин комом» оценил поражение от «Торпедо»

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг оценил поражение от нижегородского «Торпедо» в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина. Его слова приводит Sport24.

Ротенберг фразой «первый блин комом» прокомментировал результат матча. Он заявил, что не в пользу команды сложился первый период, а также победе помешало количество травм. По мнению тренера, соперник вышел на матч как на последний бой.

СКА проиграл «Торпедо» со счетом 2:5. Таким образом, «Торпедо» повел у СКА в серии плей-офф Кубка Гагарина — 1-0. Серия продлится до четырех побед. Следующий матч пройдет в Петербурге 2 марта.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является московский ЦСКА. В сезоне-2022/2023 команда третий раз выиграла трофей. Столичный клуб победил казанский «Ак Барс» в серии до четырех побед со счетом 4:3.

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      Анастасия Борисова
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