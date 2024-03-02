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14:53, 2 марта 2024Мир

Лавров отреагировал на слова Макрона о возможности отправить войска на Украину

Лавров заявил об отсутствии у РФ недостатка доброй воли в отличие от Франции

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправить сухопутные войска на Украину. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» с Анталийского дипломатического форума.

Лавров заявил, что у РФ хватит доброй воли в отличие от западной страны. «У нас нет недостатка доброй воли, но не видим его с другой стороны», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Макрон 7 марта обсудит с лидерами партий вопрос потенциальной отправки сухопутных войск страны на Украину. До этого он допустил возможность отправки западных сил на территорию страны.

Позже стало известно, что Лавров рассмеялся во время просьбы журналистки прокомментировать заявление Макрона.

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      Мария Винар
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