Лавров порассуждал о важности возвращения к истокам ООН

Лавров: мир понимает необходимость вернуться к игнорируемым Западом основам ООН

Мировое сообщество понимает необходимость вернуться к принципам ООН, которые игнорируются Западом. Об этом порассуждал глава МИД России Сергей Лавров в ходе Анталийского дипломатического форума, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы все-таки убеждены, что мировое большинство, которое увеличивает своей вес во всех смыслах — и в мировой экономике, и в мировой политике — понимает необходимость возвращения к истокам, возвращения принципам ООН, которые заложены были отцами-основателями», — высказался министр.

Президент России Владимир Путин между тем призывал сохранить механизмы работы ООН, чтобы она не превратилась в говорильню. Он также отмети, что в наличии права вето есть большой смысл.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал реформу Совета Безопасности (СБ) ООН необходимостью и заявил, что у республики больше нет надежд на него. Тогда Эрдоган раскритиковал США за решение наложить вето на резолюцию СБ по Газе, требующую незамедлительного гуманитарного прекращения огня в палестинском секторе.