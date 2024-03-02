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15:21, 2 марта 2024Мир

Лавров раскритиковал идею стран Запада провозгласить независимую Палестину

Лавров: идея провозгласить независимую Палестину не решает ситуации в Газе

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

Предложение стран Запада провозгласить независимую Палестину не решает ситуации в Секторе Газа, считает глава МИД России Сергей Лавров. Такое заявление он сделал в ходе Анталийского дипломатического форума, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Арабские страны четко дали понять, что не будут восстанавливать Газу, если не будет создано нормального палестинского государства. Идея стран Запада провозгласить независимую Палестину не решает ситуации», — отметил министр.

В рамках форума Лавров также оценил роль США в урегулировании ситуации в Газе. По его мнению, Вашингтон не играет конструктивной роли в решении конфликта, поскольку разрабатывает лишь временный план прекращения огня.

В январе вице-президент США Камала Харрис заявила, что Израиль должен признать независимую Палестину, поскольку для урегулирования конфликта с радикальной группировкой ХАМАС необходимо решение о двух государствах.

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      Евгений Шульгин
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