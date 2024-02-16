США заявили о необходимости признания Израилем независимой Палестины

Вице-президент США Камала Харрис: Израиль должен признать независимую Палестину

Израиль должен признать независимую Палестину, поскольку для урегулирования конфликта с радикальной группировкой ХАМАС необходимо решение о двух государствах. С таким заявлением на Мюнхенской конференции по безопасности выступила вице-президент США Камала Харрис, ее цитирует ТАСС.

«По моему мнению, в этом регионе не может быть мира и безопасности для народа Израиля, палестинцев и жителей Газы без решения о двух государствах», — сказала она.

Ранее президент США Джо Байден провел встречу с королем Иордании Абдаллой II в Белом доме. В ходе обсуждения палестино-израильского конфликта они сошлись во мнении, что единственный путь его решения — это признание независимости Палестины.