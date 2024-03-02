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19:32, 2 марта 2024Спорт

Лидер РПЛ упустил победу над «Рубином» в концовке встречи

«Краснодар» упустил победу над «Рубином» в матче РПЛ, счет во встрече 1:1

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

«Краснодар» упустил победу над казанским «Рубином» в концовке встречи 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счетом 1:1. Первый мяч на 36-й минуте забил нападающий хозяев Олакунле Олусегун. На 90-й минуте защитник Рустамжон Ашурматов сравнял счет, забив дебютный мяч в РПЛ.

Таким образом, после 19 матчей «Краснодар» продолжает лидировать в РПЛ, набрав 39 очков. «Рубин» располагается на шестом месте, имея в активе на десять очков меньше.

В следующем туре «Краснодар» на выезде сыграет с «Ростовом» 8 марта. «Рубин» примет «Пари Нижний Новгород» днем позднее.

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      Анастасия Борисова
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