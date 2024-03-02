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19:47, 2 марта 2024Спорт

«Локомотив» сравнял счет в серии с ЦСКА в плей-офф Кубка Гагарина

«Локомотив» победил ЦСКА и сравнял счет в серии в плей-офф Кубка Гагарина

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Московский ЦСКА проиграл ярославскому «Локомотиву» во втором матче серии плей-офф Кубка Гагарина. Результаты доступны на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Ярославле и завершилась победой хозяев со счетом 2:1. В составе победителей заброшенными шайбами отметились защитник Александр Елесин и нападающий Денис Алексеев. У ЦСКА единственный гол забил защитник Даррен Диц.

Таким образом, «Локомотив» сравнял счет в серии плей-офф Кубка Гагарина — 1-1. Серия продлится до четырех побед. Следующий матч пройдет в Москве 4 марта.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. В сезоне-2022/2023 команда третий раз выиграла трофей. Столичный клуб победил казанский «Ак Барс» в серии до четырех побед со счетом 4:3. Ранее армейцы побеждали в КХЛ в сезонах-2018/2019 и 2021/2022.

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      Анастасия Борисова
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