Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
ЦСКА
1:1
Завершен
Оренбург
МИР Российская Премьер-лига|19-й тур
Салават Юлаев
4:1
Завершен
Трактор
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/8 финала. 2-й матч
Краснодар
1:1
Завершен
Рубин
МИР Российская Премьер-лига|19-й тур
Локомотив
2:1
Перерыв
live
ЦСКА
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/8 финала. 2-й матч
Зенит
Сегодня
19:30 (Мск)
Спартак М
МИР Российская Премьер-лига|19-й тур
17:52, 2 марта 2024Спорт

Макрон высказался о допуске россиян на Олимпиаду-2024

Макрон: спортсменов под нейтральным флагом должны допустить на Олимпиаду-2024

Фото: Ludovic Marim / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о допуске российских спортсменов на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Его слова приводит Athletistic.

Макрон заявил, что спорт должен подразумевать единство. «За это решение мы несем ответственность все вместе. Спортсмены под нейтральным флагом, в условиях уважения и трезвости должны иметь возможность делать свою работу», — посчитал он.

1 марта министр спорта России Олег Матыцин заступился за представителей страны, которые хотят выступить на Олимпиаде-2024. По его мнению, участвующие в отборе на Игры атлеты являются достоянием страны, и к ним нужно относиться с уважением.

В декабре 2023-го Международный олимпийский комитет решил допустить россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Они смогут принять участие в турнире в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом на Игры-2024 не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Шольц отреагировал на публикацию разговора немецких офицеров об атаке на Крымский мост. Что он сказал?

      Вован и Лексус рассказали о причастности к публикации разговора немецких военных

      В России высказались о расследовании Шольцем разговора военных о Крымском мосте

      Тренер «Спартака» отказался от просмотра матча с «Зенитом» со стадиона

      Звезда «Слова пацана» рассказал об изменениях в жизни после съемок в сериале

      Бондарчук объявил о невероятной востребованности кадров в киноиндустрии

      Российских бойцов ГРОМ «Каскад» поблагодарили за работу во время СВО

      Леонтьев выдвинул условия для возвращения на большую сцену

      В Минобороны ФРГ заявили о перехвате разговора немецких военных

      Автоблогер продал золотой BMW и отдал 10 миллионов рублей на СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше